Nazilli Belediye’de Mert siftah yaptı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Mert Özyıldırım, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Aydın ekibi geçtiğimiz hafta sonu sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 5-0'lık farklı skorla geçerken gol perdesini aralayan isim Mert, siftah yaptı. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu, ortaya koyduğu futbol ve karakteriyle ilk 11'in değişmez oyuncularından biri olmuştu. Bir dönem Berkay Aydoğmuş'un arkasında yedek bekleyen Mert Özyıldırım, Taner Öcal, Cihan Erdil ve Mesut Toros'un en güvendiği isimler arasında yer aldı. 28 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon ligde ve kupada 27 mücadelede görev yaptı.

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