Play-Off bileti artık çok zor

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki, Play-Off ve kümede kalma yarışı kızışırken Yeni Asır Gazetesi'nin deneyimli yazarı Hayri Ülgen, Ege ekiplerinin nabzını tuttu. Play-Off biletinin artık çok zor olduğunu belirten Ülgen, "Bodrumspor, her şeye rağmen son üç maça kadar başarılı bir grafik çizdi. Son üç maçını son dakikalardaki hatalarıyla, Sakarya maçını da 10 kişi kalması nedeniyle kaybetti. Bodrumspor'un amacının artık ilk iki değil Play-Off'a katılmak olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen bu yarışın içinde olacaktır. Oynadığı futbol onu gösteriyor" dedi.

KADRO YAPILANMASI YANLIŞ

Ülgen, Manisa FK için "Genç bir kadroya sahipler. İyi mücadele ediyorlar, ama gol bölgelerinde kaliteli usta vurucular olmadığı için zaman zaman maçı kazanamıyorlar. Hoca değişikliği Manisa'ya hiçbir şey katmadı. Bir var, bir yok. Play- Off şansı zor gibi" dedi. Göztepe'nin de şansını değerlendiren Ülgen, "Göztepe, sezon başından bu yana yanlış yapılanmanın, yanlış transferlerin sıkıntısını yaşıyor. Eski ve yeni yönetim karışımı gereken önemi vermeyerek bence Göztepe'yi bu sene zirveden uzaklaştırdı. Görünen köy kılavuz istemez. Bu Göztepe takımı transfer yapmadığı için Play-Off'a girmesi kolay olmayacaktır" dedi.

"KÜMEDE KALMA YARIŞI ÇOK ÇETİN GEÇECEKTİR"

Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, Altınordu ve Denizlispor için de Hayri Ülgen kritik yorumlarda bulundu. Ülgen, "Ben Altay'da Sinan Kaloğlu'nun bir anda gönderilmesine 'vefasızlık" derim. Altay bundan sonra ne mi yapar derseniz; Play-Off'u unutup sadece bu ligde kalabilmenin savaşını yapacaktır. Bundan ötesi yok. Eğer kalırsa bu ligin şampiyonu gibi karşılanmalı. Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gidişi ile dikiş tutturamadı. Ve bu sezon üçüncü teknik adamı takımın başına getirdi. Aslında sorun hoca değişikliği de değil, takım oyunu sistemi bozuldu. Hasan Özer ile ilk maçında Tuzla'yı yenmesi Altınordu için bir çıkış olabilir. Denizlispor'a bu sezon da transfer yasağı nedeniyle hoca değişiklikleri fayda getirmedi. Çünkü kadrosu çok sıkıntılı ve kısıtlı. Futbolcuları son anda toparlasa da, 'Atı alan Üskadar'ı geçti'. Denizli bir mucize ve bir seri yakalarsa kurtulur" şeklinde konuştu.

HAYRİ ÜLGEN