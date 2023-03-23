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Haberler Spor Altekma’nın gücü yetmedi

Altekma’nın gücü yetmedi

İzmir temsilcisi, lider Halkbank’a Ankara’da mağlup olarak bitime 3 hafta kala ligde kalma umutlarını azalttı.

23.3.2023

Altekma’nın gücü yetmedi
Geçen hafta evinde Türşad'ı yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 22. hafta karşılaşmasında Ankara'da Halkbank'a 3-1 mağlup oldu. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki maçın setleri 25-22, 21-25, 28-26 ve 25-20 sonuçlandı. 14 puanla 14 takımlı ligde 13. sırada bulunan İzmir temsilcisi Altemka, bu mağlubiyetle ligde kalma yolunda büyük bir darbe yedi. Normal sezonun bitimine 3 hafta kalırken İzmir temsilcisi Altekma'nın bir üst basamağında yer alan en yakın rakibi Develi Belediyesi ile arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Altekme kalan maçlarını kazanarak lige tutunmanın hesaplarını yapıyor.
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