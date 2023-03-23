Arkas gülmeyi unuttu

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu, üst üse beşinci mağlubiyetini aldı. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk seti Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 25-22'lik galibiyetiyle geçildi: 0-1. İkinci sette toparlanan İzmir temsilcisi, üstün oyununun karşılığını seti 25-22 kazanarak aldı: 1-1. Üçüncü set oldukça çekişmeli geçerken, ArkasSpor iyi oyununun sonunu getiremedi ve seti 25-23 kaybetti, maçta bir kez daha geriye düştü: 1-2. Son set atılan karşılıklı sayılarla büyük bir heyecana sahne oldu. İki ekip de hırslı bir oyun ortaya koyarken tempolu geçen mücadeleyi Arkas yine kazanamadı. İzmir temsilcisi son seti 28-26, maçı da 3-1 kaybetti.



4 PUANLIK FARK VAR

İZMİR ekibi galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken Play-Off yarışında yara aldı. 36 puanla 6. sırada kalan Arkas Spor'un 4. sırada Play-Off hattıhda yer alan G.Saray ile arasında 4 puanlık fark var.

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