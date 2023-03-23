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Haberler Spor Arkas gülmeyi unuttu

Arkas gülmeyi unuttu

Arkas Spor 22. hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’a mağlup oldu, üst üste 5. yenilgisi aldı.

23.3.2023

Arkas gülmeyi unuttu
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu, üst üse beşinci mağlubiyetini aldı. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk seti Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 25-22'lik galibiyetiyle geçildi: 0-1. İkinci sette toparlanan İzmir temsilcisi, üstün oyununun karşılığını seti 25-22 kazanarak aldı: 1-1. Üçüncü set oldukça çekişmeli geçerken, ArkasSpor iyi oyununun sonunu getiremedi ve seti 25-23 kaybetti, maçta bir kez daha geriye düştü: 1-2. Son set atılan karşılıklı sayılarla büyük bir heyecana sahne oldu. İki ekip de hırslı bir oyun ortaya koyarken tempolu geçen mücadeleyi Arkas yine kazanamadı. İzmir temsilcisi son seti 28-26, maçı da 3-1 kaybetti.

4 PUANLIK FARK VAR
İZMİR ekibi galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken Play-Off yarışında yara aldı. 36 puanla 6. sırada kalan Arkas Spor'un 4. sırada Play-Off hattıhda yer alan G.Saray ile arasında 4 puanlık fark var.

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