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Haberler Spor Bodrumspor’da sarı kart alarmı

Bodrumspor’da sarı kart alarmı

23.3.2023

Bodrumspor’da sarı kart alarmı
Spor Toto 1. Lig'de son üç maçını kaybedip Play-Off'u da tehlikeye sokan Bodrumspor'da sarı kart alarmı verildi. Ligde kritik bir sürece girecek olan 41 puanlı Ege ekibinde kritik Erzurum FK ve Bandırma maçları öncesi teknik heyetten ceza sınırında olan futbolculara uyarı geldi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, 3'er sarı kartı bulunan kaleci Diogo Sousa, defans oyuncusu Süleyman Özdamar ve Onur Akbay ile hücumda görev yapan Erdem Çetinkaya'yı kart görmemeleri konusunda ikaz etti. Pazar günü düşme potasının üzerindeki Erzurum'u ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, bu mücadelenin üç gün sonrası hafta içi mesaisinde 29 Mart Çarşamba Play-Off'u kovalayan Bandırmaspor'a konuk olacak.

DOĞANCAN BİNGÖL
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