Bornova yara aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta zirve mücadelesi veren Viven Bornova FK, alt sıralarda yer alan Kıralan Demirspor'la 1-1 berabere kalarak liderlik yolunda büyük yara aldı. Bornova ekibi maçın hemen başında golü kalesinde gördü. 4'te savunma arkasına sarkan Celal kaleci Onur ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 7'de Akın'ın kornerden ortasında Kerem'in kafa vuruşu kalecide kaldı. 14'te Murat'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yakal'ın şutu üstten auta gitti.



BİR PUANI KURTARMAYI BAŞARDI

48'de Barış'ın ceza sahası dışından çok sert şutunu kaleci Gökhan çeldi. 52'de yine savunma arkasına sarkan Celal'in vuruşunda kaleci Onur'un müdahalesiyle top kornere çıktı. 53'te Celal'in kullandığı kornerde Atakan'ın sert şutu direğin üzerinden çok az farkla auta gitti. 60'ta Viven Bornova kalecisi Onur topu ceza alanı dışında tutunca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 68'de Akın'ın ortasında savunmanın Zafer'e yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi. 70'te atışı kullanan Murat beraberliği getirdi: 1-1. Mücadele bu sonuçla sona erdi.



FIRSAT TEPTİ

Viven Bornova FK, düşme potasının üzerinde yer alan Kıralan Demirspor'la evinde berabere kalınca büyük üzüntü yaşadı. Zirve takipçilerinden Söke deplasmanda kazanarak 38 puanlı İzmir ekibini yakalarken, Muğla da Yatağan ile berabere kalarak iki ekiple aynı puana geldi. Galibiyet halinde rakiplerinin önünde iki puan farkla yeniden koltuğa oturacak olan Viven Bornova FK, averajla 3. sırada yer aldı.

DİĞER