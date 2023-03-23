Hedefimiz şampiyona

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orkun Kökçü, "Milli takım kampında ortam şu anda çok iyi. Takım olarak önümüzdeki maçlara odaklandık ve elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ermenistan Milli Takımı hakkında açıkçası çok bilgi sahibi değilim. Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağımız müsabaka çok çekişmeli geçecek. Güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz iyi futbol oynayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak" ifadelerini kullandı. Antrenmanlarını sürdüren millilerde teknik direktör Stefan Kuntz, idmanı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın, Ermenistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez oldu.

DİĞER