Manisa FK’da Nizamettin sevinci

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'a 1-0'lık skorla yenilerek Play-Off potasına giremeyen Manisa Futbol Kulübü, kaptanı Nizamettin Çalışkan'dan gelen iyi haberle sevindi. Ligin ilk yarısında 15. haftada Altınordu ile oynanan maçta sakatlanıp sağ diz ön çapraz bağında kopuk, iç yan bağında yırtık saptanan tecrübeli orta saha oyuncusu yaklaşık 4 ay sonra çalışmalara başladı. Nizamettin, 20 Mart'taki 36'ncı doğum gününde yeşil sahalara döndü. Ameliyat geçiren Nizamettin'in sezon sonuna doğru bir aksilik olmazsa formasına kavuşacağı kaydedildi. Son dört sezondur forma giydiği siyah-beyazlılarda 2020 yılında 2. Lig'de Play-Off finali, geçen sezon da şampiyonluk heyecanı yaşayan Nizamettin, bu sezon 21 maçta oynadı. Tecrübesiyle göz kamaştıran deneyimli futbolcu, takımın sezon sonunda Play-Off hedefine ulaşması durumunda ise teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın en büyük kozlarından birisi olacak. Deneyimli orta saha, sakatlık yaşadığı Altınordu derbisine kadar geçen süreçte 15 maça çıkarken bir gol, iki asistlik performansıyla önemli bir katkı sağlamıştı.

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