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Haberler Spor Saint Joseph filede yarı finale yükseldi

Saint Joseph filede yarı finale yükseldi

23.3.2023

Saint Joseph filede yarı finale yükseldi
İzmir temsilcisi Saint Joseph, Aspaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda normal sezonun son maçında Başkent deplasmanında Dürümle TED Ankara Kolejllier'i 3-1 yendi. Mavi-beyazlılar, 22 maçta 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle 49 puan topladı ve 3. sırada yer alıp Play-Off Yarı Finalleri'ne adını yazdırdı. 54 set alan, 26 set veren Saint Joseph, 17 galibiyetten; 9'unu 3-0'lık, 5'ini 3-1'lik ve 3'ünü de 3-2'lik sonuçlarla aldı. İzmir temsilcisi, Play-Off Yarı Final II. Grup'ta Rest Property Alanya Belediyespor, Çorum Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor ile mücadele edecek. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki maçlar 28-29-30 Mart tarihlerinde oynanacak. Final Grubu maçları ise Ankara Başkent Spor Salonu'nda 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

DOĞANCAN BİNGÖL
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