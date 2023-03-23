Saint Joseph filede yarı finale yükseldi

İzmir temsilcisi Saint Joseph, Aspaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda normal sezonun son maçında Başkent deplasmanında Dürümle TED Ankara Kolejllier'i 3-1 yendi. Mavi-beyazlılar, 22 maçta 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle 49 puan topladı ve 3. sırada yer alıp Play-Off Yarı Finalleri'ne adını yazdırdı. 54 set alan, 26 set veren Saint Joseph, 17 galibiyetten; 9'unu 3-0'lık, 5'ini 3-1'lik ve 3'ünü de 3-2'lik sonuçlarla aldı. İzmir temsilcisi, Play-Off Yarı Final II. Grup'ta Rest Property Alanya Belediyespor, Çorum Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor ile mücadele edecek. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki maçlar 28-29-30 Mart tarihlerinde oynanacak. Final Grubu maçları ise Ankara Başkent Spor Salonu'nda 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.



DOĞANCAN BİNGÖL

DİĞER