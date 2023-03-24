A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Almanya’ya gitmek istiyoruz

ERMENİSTAN YORUMU

Ermenistan Milli Takımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Koronavirüs sürecinden öncesini düşünürseniz aslında Ermenistan futboluna, İspanyol tarzı futbol etki ediyordu. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak o süreçten sonra teknik direktörünüz değişti. Takıma farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle kendi takımıma odaklanıp Ermenistan maçını en iyi şekilde oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ermeni bir basın mensubunun "Yenilmeniz durumunda ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusuna ise Kuntz, "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum" şeklinde cevap verdi.

Stefan Kuntz, takımda sakatlığı bulunan bir oyuncu olmadığını şu anda ellerinde bulunan bütün oyuncuların Ermenistan maçında oynayabilecek durumda olduğunu belirtti.