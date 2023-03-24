A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Almanya’ya gitmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Republican Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Milli takımda oluşturmaya çalıştığı sistem hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Genel olarak oyun içerisinde belli prensipler vardır. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak o prensipleri ayakta tutmak önemli. Aynı zamanda hangi oyuncuların elimizde olduğuna bakarak da karar veriyoruz. 3'lü ve 4'lü oynamanın dışında biz oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz" diye konuştu.