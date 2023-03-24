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Haberler Spor Arkas, çöküşe geçti

Arkas, çöküşe geçti

24.3.2023

Arkas, çöküşe geçti
Arkas Spor, Efeler Ligi'nde arka arkaya oynadığı 5maçı da kaybederek puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi. AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra adeta çöküşe geçti. İzmir temsilcisi, ligin 18. haftasında Halkbank'a 3-0, 19. haftasında Ziraat Bankkart'a 3-0, 20. hafta müsabakasında Fenerbahçe'ye 3-1, 21. hafta mücadelesinde Cizre Belediyespor'a 3-1 ve son olarak da 22. hafta mücadelesinde de Bursa Büyükşehir'e 3-1 kaybederek üst üste 5 yenilgi almış oldu. Bu sonuçların ardından Arkas Spor, puan tablosunda 6. sırada kaldı ve ilk 4 hedefinden iyice uzaklaştı. İzmir temsilcisi hafta sonu mesaisinde Kayseri ekibi Develi Belediyespor'un konuğu olacak.
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