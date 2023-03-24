Bodrumspor telafi edecek

Spor Toto 1. Lig'de üst üste Manisa FK, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor maçlarını 2-1'lik skorla kaybedip zirve yarışının uzağında kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK tekmaçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. 3 mağlubiyeti de telafi edeceklerini ifade eden Taşdemir, iyi futbol oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerinden yakındı, "Skor olarak kötüyüz ama oyun olarak kötü değiliz. Kaybettiğimiz 3 maçın geneline baktığımız zaman çoğunda çok daha iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. Benim kariyerimde hiç 3'te 0 yaptığım bir seri olmamıştı" dedi.Yenilmelerine rağmen sahada doğruları yaptıklarını vurgulayan Taşdemir, "Özellikle son Sakarya maçında 1 kişi eksik oynadık, çok daha iyi bir performans ortaya koyuduk. Sezon başından beri oynadığımız oyuna tekrar geri dönüşün bir sinyaliydi. Sezon başında çok iyi bir performans gösterdik ancak hedef takım haline geldikten sonra bunu kaldıramadık. Tanınmayan futbolcularımızı herkes öğrendi, onlara önlem almaya başladı. Toparlanacağız" dedi.Direkt Süper Lig yarışında geriye düşen Bodrumspor'un golcü oyuncularından Cenk Şen, Play-Off hedefleri için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Son 3 maçta alınan mağlubiyetleri takım olarak beklemediklerini belirten Cenk, "Kötü sonuçlar aldık. Fakat Play-Off iddiamız devam ediyor. Play-Off için elimizden geleni yapacağız. Son haftaya kadar güzel performans gösterdiğimi düşünüyorum ama Sakaryaspor maçında performansım düşüktü. Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Galibiyet almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 26 Mart Pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken takımda 3 eksik var. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışan yeşil-beyazlılarda, Aminu Umar ve Dever Orgill'in sakatlıkları sürerken, Celal Dumanlı ise kırmızı kart cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.Bodrumspor yönetimi, Erzurumspor FK maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Maçın biletleri; VIP tribün 200 TL, maraton, kuzey ve güney kale arkası ile Martı Sedat tribünleri 50 TL, misafir tribün 65 TL olacak.Bodrumspor, devre arasında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Ronaldo Kwateh'i forma heyecanı sardı. Son olarak Madura United FC forması giyen Endonezyalı futbolcu, idmanlardaki performasıyla teknik patron İsmet Taşdemir'in gözüne girmeyi başardı. Kwateh, 20 Yaşaltı Asya Kupası Oyunları'nda Endonezya 20 Yaşaltı Milli Takım formasını giymişti.