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Haberler Spor Efeler 09 tutulmuyor

Efeler 09 tutulmuyor

Üçüncü Lig’deki Aydın ekibi içerde aldığı 27 puanla zirveye adını yazdırdı.

24.3.2023

Efeler 09 tutulmuyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Efeler 09 SFK, iç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk kez mücadele ettiği 3. Lig'de hedefi üst lig olarak belirleyen Aydın temsimcisi, bu sezon iç sahada 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de yenilgi alarak toplam 27 puan topladı. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Erbaaspor'u orta saha oyuncusu Umut Kaya'nın attığı golle 1-0 yenen siyah-beyazlılar, topladığı 27 puanla ligde iç sahada en fazla puan toplayan ekip oldu. Ligde 39 puanla 4. sırada yer alan Efeler evinde, Muş, Osmaniye, Bergama, Niğde Anadolu, 68 Aksaray Tepecik, Arguvan ve son olarak Erbaa maçlarında 3'er puanı hanesine yazdırdı. Efeler 09, deplasmanda ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplam 12 puan kazandı. Aydın ekibi pazar günü Muşspor'a konuk olacak.
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