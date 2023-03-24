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Haberler Spor Manisa FK, Altay mücadelesine hazır

Manisa FK, Altay mücadelesine hazır

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Ege ekipleri Altay ve Manisa Futbol Kulübü yarın saat 16.00'da karşılaşacak. Manisa temsilcisi bu önemli maçın hazırlıklarını tamamladı.

İHA

24.03.2023, 17:24 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 17:25

Manisa FK, Altay mücadelesine hazır
Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 28. haftasında deplasmanda konuk olacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Altay'la karşılaşacak. Mücadele yarın saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Manisa ekibi, Altay maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamladı.
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