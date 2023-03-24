Manisa FK’da ‘Büyük’ kayıp‘

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışında bir türlü ilk 7 içinde yer alamayan Manisa Futbol Kulübü'nde, Adem Büyük aranıyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya alınmasına rağmen bir türlü eski formunu yakalayamayan 36 yaşındaki hücum oyuncusu, 144 gündür gol sevinci yaşayamıyor. Manisa FK formasıyla en son golünü 31 Ekim 2022 tarihinde Başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik galibiyette atan Adem Büyük, 11 karşılaşmada rakip fileleri göremedi. Bodrumspor ve Eyüpspor maçlarında yedek kulübesinde oturan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın da gözünden düştü. Yarın Ege derbisinde Altay'a konuk olacak Manisa FK'da kaptan Nizamettin Çalışkan takımla çalışmalara başlarken, Demba Diallo ceza sınırında bulunuyor.



ÜMİT YÖNEY

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