Nazilli BLD dışarda yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta düşme potasındaki Tarsus İY'yi farklı yenerek alt sıralardan uzaklaşan Nazilli Belediyespor, iç sahadaki performansını deplasmana yansıtamıyor. Yarın deplasmanda yine ateş hattındaki Bayburt ile oynayacak olan Naz-Naz, Nazilli Şehir Stadyumu'nda çıktığı 13 maçın 7'sini kazanırken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan topladı. Siyah beyazlı ekip ortaya koyduğu bu performansla, Amed Sportif, Çorum FK ve Esenler Erok gibi şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerinin ardından 4. sırada yer aldı. Ancak gurbette tam tersi bir grafik çizen siyah-beyazlılar, 13 maçta sadece tek galibiyet alabildi. Siyah İnciler, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak dış sahada sadece 7 puanı hanesine yazdırabildi.

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