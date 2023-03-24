Pınar KSK tutulamıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücumda gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon tek başına 425 sayı kaydeden Erick McCollum liderliğinde, ligde oynadığı 21 maçta 1854 sayı atarak bu alanda zirvenin sahibi olurken en yakın rakibi Anadolu Efes ise 1828 sayı üretti. İzmir temsilcisi, bu istatistiğini kullanarak 22. hafta müsabakasını da kayıpsız geçmenin hesabını yapıyor. Kaf- Kaf, pazar günü saat 15.30'da iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan Türk Telekom'u ağırlayacak.

"GURURLUYUM"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'da geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı olarak, "Yüksek sayılar atıyoruz. Özellikle iyi performans gösteren oyuncularımızın daha fazla boş alan bulmasını sağlıyoruz. Takımımın bu performansından gururluyum" dedi. Öte yandan Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım konumunda bulunuyo