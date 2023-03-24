A Milli Futbol Takımımızın Teknik direktörü Stefan Kuntz, yaptığı açıklamada çok iyi durumda olduklarını ve hedefe ulaşacaklarını belirtti. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda Alman teknik adam, iddialı konuştu. Kuntz, "Dünya Kupası'na katılamamak bizi çok üzdü. Ancak futbolda durmak geçmişe takılı kalmak olmaz. Şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Almanya'da düzenleneceği için benim için ayrıca önemli. Sırasıyla Ermenistan ve Hırvatistan'ı mağlup ederek gruba iyi başlamak istiyoruz. Umutluyuz ve hazırız." dedi. Öte yandan Stefan Kuntz'un yapılan idmanlarda Arda Güler'e hayran kaldığı ve genç yıldıza forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.



HAYALİM HEP MİLLİ FORMAYI GİYMEKTİ

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen genç futbolcu Mehmet Can Aydın, çok mutlu olduğunu belirterek, "Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı" dedi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Aydın, "Ben ve ailem çok gurur duyduk. Önce Allah'a ham ediyoruz. Ondan sonra Stefan Kuntz hocama ve Hamit ağabeyime çok minnettarım. Çok farklı pozisyonda oynayabiliyorum. Sağ bek ve orta sahada oynuyorum. Sonuçta hocamız karar verecek. Ben elimden geleni vereceğim. Benim için pozisyon önemli değil" açıklamasında bulundu. Futbol hayatında Almanya'da oynayan Hamit Altıntop ve Mesut Özil'i hep örnek aldığını belirten Aydın, "Schalke'de oynamak çok güzel" dedi.

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