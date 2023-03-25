A Milliler Ermenistan’ı evinde yendi

Stat: Republican

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

ERMENİSTAN: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan (Dk. 28 Mkrtchyan) (Dk. 54 Bayramyan), Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan (Dk. 75 Adamyan), Briasco (Dk. 76 Bichakhchyan), Berseghyan

TÜRKİYE: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral (Dk. 46 Salih Özcan), Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü (Dk. 74 İsmail Yüksek), Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Eren Elmalı), Cengiz Ünder, Cenk Tosun (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 85 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 10 Ozan Kabak (Kendi kalesine) (Ermenistan), Dk. 35 Orkun Kökçü, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağlar Söyüncü, Dk. 42 Onur Bulut, Dk. 42 Merih Demiral, Dk. 90+1 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 45 Mkrtchyan, Dk. 48 Spertsyan, Dk. 65 Bayramyan, Dk. 71 Haroyan, Dk. 80 Berseghyan (Ermenistan)

10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan'ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan'ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Ermenistan'ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan'ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.