Bodrum çıkışa geçecek

Spor Toto Birinci Lig'deki ilk senesinde lige damga vuran, ancak son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından Play-Off hattından çıkma noktasına gelen Bodrumspor, Erzurumspor FK önünde çıkış arayacak. Son üç karşılaşmasında Manisa FK, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor'a aynı skorlarla 2-1 mağlup olan Muğla ekibi, Erzurum'u yenerek Play-Off'taki yerini garanti altına almak istiyor. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sahasında taraftarının da desteğiyle kötü gidişe dur demek istiyor. Bu arada Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz, Umar Aminu ve Orgill bu maçta da forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Sakarya maçında kırmızı kart gören Celal'da sahadaki yerini alamayacak.

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