Fileye Türk damgası

Kadınlar voleybol'da CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlanırken, Türk takımları Avrupa'ya damga vurdu. Dev organizasyonda yarı finale kalan 4 takımdan 3'ünü Türk temsilcileri oluşturdu. Son olarak İtalya'da Carraro Imoco Conegliano'ya rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla Fenerbahçe Opet tur atladı. Sarı-lacivertliler yarı finalde diğer Türk takımı Vakıfbank'ın rakibi oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Eczazcıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u eleyerek yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla eşleşti. Eczacıbaşı'nın, Novara'yı yarı finalde saf dışı bırakması halinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finalde iki Türk takımı şampiyonluk için mücadele edecek.

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