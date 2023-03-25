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Haberler Spor Manisalılar alkış topladı

Manisalılar alkış topladı

25.3.2023

Manisalılar alkış topladı
Manisa FK'lı oyuncular ligdeki Bodrumspor galibiyeti sonrası aldıkları primlerle deprem bölgesine 200 adet Ramazan kolisi gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketinde yaraların sarılmasına destek olmaya devam ediyor. Deprem bölgesine malzeme ve maddi desteğin ardından oyuncularımız bu kez de mübarek Ramazan ayında depremzedelerimizin yanında oldu. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte depremzedelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü biz Türkiye'yiz" ifadelerine yer verildi.
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