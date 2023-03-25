MotoGP’de 2023 sezonu başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2023 sezonu yarın Portekiz Grand Prix'si ile başlayacak. Organizasyon, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,5 km'lik Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışla start alacak. Kazakistan ile Hindistan'ın etaplara yeni eklendiği organizasyon, 26 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek. Son MotoGP dünya şampiyonu İtalyan pilot Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ile en yakın rakipleri Fabio Quartararo (Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ve Enea Bastianini (Ducati Lenovo) MotoGP'de öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

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