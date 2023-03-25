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Haberler Spor Potada dev kapışma

Potada dev kapışma

Manisa BŞB, bugün Muradiye Spor Salonu’nda 13.00’te Merkezefendi Belediye Basket’i konuk edecek.

25.3.2023

Potada dev kapışma
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst sıralara tırmanmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket bugün Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

MAÇ NEFESLERİ KESECEK
Ligdeki ilk sezonunu geçiren ev sahibi Manisa BŞB, 6 maçta 5 galibiyetlik serinin ardından geçen hafta lider Türk Telekom'a deplasmanda 98-84 mağlup oldu. Evindeki son 4 maçını kazanan Manisa ekibi, 21 haftada 8 galibiyetle düşme hattına 2 galibiyet fark attı. Bu sezon 21 maçta 10 galibiyetle Play-Off hattında bulunan Denizli temsilcisi Merkezefendi, iç sahada son 8 maçını kazanmasına rağmen deplasmanda son 4 maçta 0 çekti.
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