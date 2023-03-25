Zaferle dön Türkiye’m

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ın konuğu olacak. Bugün Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Sanchez Martinez düdük çalacak. Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Ay-yıldızlılar, deplasmanda Ermenistan'ı mağlup ederek eleme gruplarına galibiyetle başlamak istiyor. Bu maçın ardından 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek milliler, ilk pencereyi kayıpsız geçmek amacında.A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından üçüncü sırada kalmıştı.A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milli takım, 261'i deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 832 gol attı, kalesinde 875 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adamın kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.