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Manisa derbide güldü

Manisa BŞB, Basketbol Süper Ligi’nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i mağlup etti. Devreyi 42-41 önde geçen yeşil-beyazlı takım, üçüncü çeyrekte vitesi yükseltip zafere uzandı Play-Off ateşini de yaktı

26.3.2023

Manisa derbide güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 90-75 mağlup etti. Manisa iç saha galibiyet serisini bu maçla 5'e çıkardı. Merkezefendi ise son 5 deplasmanından mağlubiyetle döndü. Aralarındaki ilk maçı 16 sayı farkla kazanan Merkezefendi maçı kaybetse de ikili averajı bırakmadı. Maça Cruz ve Williams ikilisiyle iyi başlayan Manisa, Roberson'dan 5 sayılık katkı aldı ilk çeyreği 23-20 önde noktaladı. Roberson 5-0'lık seriyle ikinci periyotta farkı açtı: 28-22. Gielo ve Arca'nın sayılarıyla maça ortak olan Merkezefendi, farkın açılmasına izin vermedi. 18. dakikada 32-32 eşitlilkle geçildi. Roberson'un üçlüğüyle Manisa bir kez daha öne geçti ve ikinci çeyreği 42-41 ile galip kapattı.

JOHN ROBERSON DURMADI
Üçüncü çeyreğe Manisa, Pako Cruz'un üst üste üçlükleriyle başlamasına rağmen Merkezefendi maçı bırakmadı. 23. dakikada 55-55 eşitlikle geçildi. Son bölümü 10-2 ile geçen Manisa, son hücumdan Troy Selim'in smacıyla farkı ilk kez çift hanelere çıkardı ve çeyrek 70-59 ile noktalandı. Son çeyreğe iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Meyes ile Merkezefendi sayılar bulsa da 4 dakika kala Anosike ile topu çalarak çok kritik bir baskete imza atan Manisa farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 80-68. Hızlı hücuma çıkara çabuk sayı bulmaya çalışan Merkezefendi'nin umutlanmasına izin vermeyen Manisa BŞB maçın en formda ismi John Roberson'un üçlüğüyle farklı üstünlüğü bırakmadı, 90-75 kazanıp Play-Off yarışında umutlandı.

CÜNEYT HASÇELİK

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