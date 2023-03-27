Aydın BŞB’nin gücü yetmedi

Mavi-beyazlılar, lider Eczacıbaşı Dynavit’i zorladı ama arzuladığı galibiyeti ulaşamadı, yara aldı.
27.3.2023
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Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında Eczacıbaşı Dynavit'e diş geçiremidi: 3-1. Ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit, maça etkili başlarken ilk seti 25-21, ikinci seti 25-23 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. Aydın'ın Sultanları, üçüncü sette rakibini durdurup 25-19 seti kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Son sette taraftarının desteğini arkasına alan İstanbul ekibi, seti 25-23 mücadeleyi de 3-1'lık skorla kazandı, Aydın BŞB 29 puanda kaldı.