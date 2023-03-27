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Haberler Spor Manisa FK’nın Play-Off inadı

Manisa FK’nın Play-Off inadı

27.3.2023

Manisa FK’nın Play-Off inadı
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde aldığı Eyüpspor yenilgisiyle avantaj kaybeden Manisa Futbol Kulübü Play-Off için inat etti. Siyah-beyazlılar, Altay'ı deplasmanda 3-1 yenerek 42 puana ulaşırken, ilk 7 barajıyla arasındaki puan farkını da ikinci yarıda ilk kez eşitledi. 23. haftada Play-Off barajıyla arasındaki puan farkı 7'ye çıkan Manisa ekibi, son 4 maçta 2'si hükmen olmak üzere 3 galibiyet, tek yenilgi alarak iddiasını kanıtladı. Altay maçı sonrası 7. sıraya yükselen Manisa ekibi, dün Bodrum'un Erzurum ile berabere kalmasıyla averajla yeniden 8. sıraya döndü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, maçın ardından, "İnanıyorum ki Manisa FK'yı Play- Off potasının içine sokacağız" diye konuştu.
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