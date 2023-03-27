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Haberler Spor Petkim direnemedi

Petkim direnemedi

Büyükçekmece karşısında ilk periyodu 23-17 önde bitiren Aliağa Petkimspor, devreyi 40-38 geride kapattı. 2. yarı oyundan düşen İzmir ekibi maçı kaybetti.

27.3.2023

Petkim direnemedi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, ilk yarısı çekişmeli geçen maçta ikinci yarıda tutuk kaldı ve Onvo Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 89-73 mağlup oldu. Büyükçekmece ilk 5 dakika sonunda 10-8 öne geçti, ardından 11-0'lık seriyle Petkim skor üstünlüğünü eline aldı (19-10), çeyreği de 23-17 önde tamamladı. 2. çeyreğe etkili başlayan Büyükçekmece 8-0'lık seriyle farkı eritti (25-25). Petkim mücadelesini sürdürdü, üstünlüğünü son bölümde bir kez daha eline aldı (33-29). Büyükçekmece yakaladığı 9-0 ile çeyreği 40-38 ile geçti. İlk yarıda üstünlük tam 12 kez el değiştirdi. 3. çeyrek karşılıklı basketlerle tempolu başladı. Hücumda etkili olan ev sahibi farkı açmaya başladı, 3. periyodu 63-56 önde geçti. Son çeyreğe kötü başlayan Petkim, ilk 4 dakika isabet bulamadı. Son bölümü de rahat geçiren Büyükçekmece maçı da 89-73 kazandı.
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