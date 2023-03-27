Petkim direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, ilk yarısı çekişmeli geçen maçta ikinci yarıda tutuk kaldı ve Onvo Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 89-73 mağlup oldu. Büyükçekmece ilk 5 dakika sonunda 10-8 öne geçti, ardından 11-0'lık seriyle Petkim skor üstünlüğünü eline aldı (19-10), çeyreği de 23-17 önde tamamladı. 2. çeyreğe etkili başlayan Büyükçekmece 8-0'lık seriyle farkı eritti (25-25). Petkim mücadelesini sürdürdü, üstünlüğünü son bölümde bir kez daha eline aldı (33-29). Büyükçekmece yakaladığı 9-0 ile çeyreği 40-38 ile geçti. İlk yarıda üstünlük tam 12 kez el değiştirdi. 3. çeyrek karşılıklı basketlerle tempolu başladı. Hücumda etkili olan ev sahibi farkı açmaya başladı, 3. periyodu 63-56 önde geçti. Son çeyreğe kötü başlayan Petkim, ilk 4 dakika isabet bulamadı. Son bölümü de rahat geçiren Büyükçekmece maçı da 89-73 kazandı.

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