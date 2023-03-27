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Haberler Spor Yunusemre’ye Aydın PTT şoku

Yunusemre’ye Aydın PTT şoku

27.3.2023

Yunusemre’ye Aydın PTT şoku
Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2. Lig H Grubu'nda 8. haftada mücadelesinde lider Aydın PTT Spor'a 36-27'lik skorla mağlup oldu. Maçın devresini de 16-10 geride kapatan mavi-beyazlı kulüp, 6. maçında 2. yenilgisini aldı. Yunusemre'de Oğuz Atıcı 8, Mehmet Küçük ve Yasin Yıldız 5'er, Alpaslan Şimşek 4, Süleyman Angi 3, Berk Öztürk ve Rasim Şekerci 1'er gole imza attı. Aydın PTT'de ise, Mehmet Durğut 9, Yaşar Özdirik 8, Ulutan Tatar, İbrahim Can Çallı 4 golle yıldızlaştı. Yunusemre Belediyespor, bu mağlubiyete rağmen grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Play- Off yolundaki en yakın rakipz İzmir Gençlik Merkezi'nin Burdur GSK ile deplasmanda 41-41 berabere kalmasıyla puan farkı 3'e indi. Bitime iki hafta kala mavi-beyazlı kulübün 8, İzmir Gençlik Merkezi'nin 5 puanı bulunuyor. Yunusemre, gelecek hafta İzmir Gençlik Merkezi deplasmanından puan veya puanlar arayacak.

SERVET SARUN

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