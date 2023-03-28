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Haberler Spor Altekma evinde avantajı sağladı

Altekma evinde avantajı sağladı

28.3.2023

Altekma evinde avantajı sağladı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Altekma, sahasında Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek sezonun bitmesine az bir süre kala avantaj kaptı. Develi Belediye'nin de Arkas Spor'a mağlup olmasıyla birlikte aradaki puan farkını artıran İzmir temsilcisi, rahat bir nefes almış oldu. Lacivert-beyazlılar, gelecek hafta ikinci sıradaki Ziraat Bankkart'a konuk olacak. Altekma ligin son haftasında ise Play-Off mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek. İzmir temsilcisi, bu iki maçtan alacağı puanlarla ligi en iyi yerde bitirip kümede kalmanın savaşını verecek.
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