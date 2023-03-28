Bodrumspor’da Terim iddiası

Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni bir maceraya atılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeniden yeşil sahalara döneceği ifade edilen deneyimli teknik adamın bu kez kulüp başkanı olacağı ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane teknik direktörünün 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü. Bodrum'da yaşayan 69 yaşındaki deneyimli hocanın, Bodrumspor'un sahibi Ali Şafak Öztürk ile iletişime geçtiği ve bu düşüncesini paylaştığı konuşuluyor.

Fatih Terim'in yakın çevresi de, "İmparator"un artık takım çalıştırmak yerine kulüp sahibi olmak istediğini söylüyor. Bu plan için en uygun takımın ise Terim'in Bodrum'da yaşaması ve Bodrumspor'a sempatisinin olması nedeniyle Muğla ekibinin olduğu gelen haberler arasında. Fatih Terim geçen sene Bodrum'da çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Terim Bodrumspor'a dair "Biraz uğraşsak, biraz çalışsak Bodrum'u Monaco gibi yapar, Bodrumspor'u da iyice parlatır, Avrupa'da söz sahibi olmasını sağlarız. Avuç içi kadar Monaco'yu dünya tanıyor, Bodrum'u niye tanımasın ki?" demişti.

TRABZON'U REDDETTİ

FATİH Terim'in ismi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalyan kulüpleri başta olmak üzere pek çok kulüple anıldı. Mısır Milli Takımı ve Mısır Ligi ekiplerinden de ciddi teklifler alan Terim bu teklifleri reddetmişti. Son olarak, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın bordo-mavili takımın başına Terim'i getirmek istediği konuşulurken, deneyimli hocanın bu teklifi de geri çevirdiği öğrenildi.

PARAŞÜTSÜZ DÜŞÜŞTE

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, uzun süre şampiyonluğun en önemli adaylarından olduğu ligde galibiyete hasret kaldı. Tarihinde ilk kez bu sezon 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar ilk defa 4 maç üst üste galibiyet alamadı. Son olarak evinde Altay'ı 2-0'lık skorla geçen Bodrumspor ardından Manisa FK, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor'a 2-1 yenildi. Son olarak Erzurumspor FK ile berabere kalan Bodrumspor, önce zirve yarışından uzaklaştı, ardından Play-Off'u da riske atmaya başladı. Son 4 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabilen Bodrumspor, 41 puan ve averajla 7. sırada kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Erzurumspor FK karşısında alınan beraberliği, "1 puan bize iyi geldi" şeklinde yorumladı.