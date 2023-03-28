  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Saint Joseph’in ilk sınavında

Saint Joseph’in ilk sınavında

28.3.2023

Saint Joseph’in ilk sınavında
Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Normal sezonu A ve B grubunda ilk 4 sırada tamamlayan 8 takımın, 2 grupta tek devreli lig usulü mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 28-30 Mart tarihleri arasında Bursa'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak 4 takım final grubuna yükselecek. Tek devreli lig usulü oynanacak olan final grubu maçlarında ilk 2 sırayı alacak takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek. İzmir temsilcisi, Saint Joseph, 2. Grup'ta Çorum Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor ile final mücadelesi verecek. İzmir ekibi, 28 Mart'ta Alanya Bld, 29 Mart'ta Çorum Bld ve 30 Mart'ta ise Yenişehir Bld ile karşı karşıya gelecek. Joseph A Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA