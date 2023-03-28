Saint Joseph’in ilk sınavında

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Normal sezonu A ve B grubunda ilk 4 sırada tamamlayan 8 takımın, 2 grupta tek devreli lig usulü mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 28-30 Mart tarihleri arasında Bursa'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak 4 takım final grubuna yükselecek. Tek devreli lig usulü oynanacak olan final grubu maçlarında ilk 2 sırayı alacak takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek. İzmir temsilcisi, Saint Joseph, 2. Grup'ta Çorum Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Yenişehir Belediyespor ile final mücadelesi verecek. İzmir ekibi, 28 Mart'ta Alanya Bld, 29 Mart'ta Çorum Bld ve 30 Mart'ta ise Yenişehir Bld ile karşı karşıya gelecek. Joseph A Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.

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