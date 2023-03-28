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Haberler Spor Samsunspor Bolu virajında

Samsunspor Bolu virajında

28.3.2023

Samsunspor Bolu virajında
Spor Toto 1. Lig'de rakipleriyle arayı iyice açan zirvedeki Samsunspor, bugün zorlu deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Teknik direktör Hüseyin Erdoğlu yönetiminde Süper Lig'in en güçlü adayları arasında yerini alan Karadeniz ekibi, 18 maçtır yenilgi yüzü görmezken son 5 karşılaşmayı da üst üste kazandı. 41 puanla Play-Off hattının 1 puan altında yer alan ev sahibi Boluspor ise taraftarının desteği ile lider Samsun'u devirip, ilk 7 iddiasını güçlendirmek istiyor.
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