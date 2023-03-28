Zirveye İzmir ambargosu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) İzmir'i temsil eden iki ekip Viven Bornova FK ve Aliağa FK kendi gruplarında zirveye kuruldu. 9. Grup'ta sezonun büyük bir bölümünü liderlik koltuğunda geçiren ve sonrasında aldığı sonuçlarla koltuğunu kaybeden Viven Bornova FK, deplasmanda Çiğli Belediyespor'u 3-0 yenerek tekrar 1. sıraya yükseldi. 10. Grup'ta ise Aliağa FK, dışarda Kartalspor'u 4-1 mağlup etmeyi başararak, zirvedeki yerini rakiplerine kaptırmadı.Ligde bitime 5 maç kalırken, iki İzmir ekibi gruplarını lider tamamlamaları halinde Play-Off finalinde karşı karşıya gelecek. Böylelikle Viven Bornova FK ya da Aliağa FK'dan biri 3. Lig'e çıkmış olacak, her halükarda 3. Lig'de gelecek sezon yeni bir İzmirli mücadele edecek.