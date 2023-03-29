Dört ayda 3 madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 yaşındaki eskrim sporcusu Lina Elmiladi başarıya doymuyor. Genç eskrimci Kasım 2022'de İstanbul'da düzenlenen EFC Avrupa Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası'nda, Ocak 2023'de Romanya'da organize edilen Avrupa Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda ve geçen ay Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda da bronz madalya aldı.

'MOTİVASYON KAYNAĞIM HARLAN'

Hedefinin gençler klasmanında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya olduğunu belirten genç sporcu, "Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Ukraynalı eskrimci Olha Hennadiyivna Harlan'ı örnek alıyorum. Yarışmalara çıkmadan önce onun videolarını izleyip motive oluyorum" dedi. Eskrimin motivasyon ve stres yönetimi konularında kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Lina Elmiladi, "Eskrim sayesinde zaman planlaması yapmayı ve konsantrasyonu öğrendim. İçimdeki potansiyel ortaya çıktı. Bence eskrim hayatın tüm zorluklarını içinde barındıran bir spor. Özellikle erken yaşta başladığınızda sizi daha çabuk olgunlaştırıyor" diye konuştu.