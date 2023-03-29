Milas Belediyespor galibiyetle başladı

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde yarı final heyecanı start aldı. Bursa'da 1. Grup'ta yer alan Milas Belediyespor, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan yarı finallerdeki ilk maçında Ürgüpspor karşısınnu'nda finallerdeda ilk seti kaybetmesine rağmen, 3-1 galip gelip harika bir başlangıç yaptı. Mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 kaybetti, 1-0 geriye düştü.



Milas'ın Efeleri, çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 aldı, durum 1-1 oldu. Üçüncü seti 26-24 kazanan ve 2-1 öne geçen Milas Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 aldı ve salondan 3-1 galip ayrıldı. Milas Belediyespor, bugün ikinci maçında saat 14.00'te Niksar Belediyespor, yarın üçüncü maçında saat 13.00'te Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak.



SERVET SARUN

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