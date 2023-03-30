Bodrum hayata döndü

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçını kazanamayan Bodrumspor, 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u gole boğdu, kendine geldi: 0-4. 20. dakikada Bodrumspor hızlı gelişen atağında Samet'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sağ çaprazdan sol ayağı ile topu fileler ile buluşturdu: 0-1. 28'de Bandırmaspor 10 kişi kaldı. Mulumba, Kenan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 35'te ceza sahası içi sol kanattan topla buluşan Kenan'ın vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlakla buluşan Samet penaltı noktası önünde sağ ayağının dışıyla sert vurdu, top ağlara gitti: 0-2. BİR GOL OFSAYTA TAKILDI42'de Bodrumspor'un geliştirdiği sağ kanattan atakta Gökdeniz ceza sahası içerisinde yaptığı ortada topla buluşan Kenan sağ ayağıyla gelişine vurduğu topu filelerle buluşturdu: 0-3. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65'te Gökdeniz'in golü ofsayt gereçesiyle sayılmadı. 78'de Üzeyir'in pasında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. Karşılaşma Bodrumspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Bodrumspor'un devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökdeniz Bayrakdar, Bandırmaspor karşısında gösterdiği performansın ardından attığı 2 golle de galibiyetin mimarı oldu. Başarılı oyuncu, Bodrum formasıyla gol sayısını 4'e çıkarttı.Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK maçı kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Bandırmaspor karşısında sahaya sürdü. Yeşil-beyazlı takımda, cezalı Onur Akbay, Erkan Değişmez ve Erdem Çetinkaya kadroda yer almazken, teknik patron Taşdemir, Koray Kılınç'ı da yedek kulübesine çekti. Bodrumspor'da, defansta Musah Mohammed, Ali Aytemur, orta sahada Omar Imeri ve Hakan Özmert ilk 11'de sahaya çıktı. Mert Topuz, Hakan Yeşil, Celal Dumanlı, İsmail Tarım ile Ronaldo Kwateh yedek soyundu.