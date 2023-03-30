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Haberler Spor Bornova FK hata yapmadı

Bornova FK hata yapmadı

9. Grup’ta Viven Bornova ve Bornova Yeşilova; 10. Grup’ta ise Aliağa FK ve Alaçatıspor haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

30.3.2023

Gazete

Bornova FK hata yapmadı
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) İzmir temsilcileri dün birbirinden kritik karşılaşmalara çıktı. 9. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Viven Bornova FK, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı, hata yapmadı. Aynı grupta Bornova Yeşilova sahasında Yeşilçınarspor'u 3-1'le geçerken, Tire 2021 FK deplasmanda Didim Belediyespor'a 1-0 kaybetti. Son 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Çiğli Belediyespor ise Davutlar Belediyespor'a 5-1 yenilerek adeta dağıldı.

ÖZÇAMDİBİ BOZGUNA UĞRADI
10. Grup'ta ise lider Aliağa FK ligden çekilen Salihli Bld'yi 3-0 hükmen yenerek üç puan aldı. Deplasmanda Çeşme Bld, Sultangazispor ile golsüz berabere kalırken, Alaçatıspor ise evinde Ortaköyspor'u 2-0'la geçmeyi bildi. Özçamdibispor ise büyük bir bozguna uğrayarak deplasmanda Bağcılarspor'a 10-0 boyun eğdi.
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