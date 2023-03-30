Bornova FK hata yapmadı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) İzmir temsilcileri dün birbirinden kritik karşılaşmalara çıktı. 9. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Viven Bornova FK, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı, hata yapmadı. Aynı grupta Bornova Yeşilova sahasında Yeşilçınarspor'u 3-1'le geçerken, Tire 2021 FK deplasmanda Didim Belediyespor'a 1-0 kaybetti. Son 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Çiğli Belediyespor ise Davutlar Belediyespor'a 5-1 yenilerek adeta dağıldı.



ÖZÇAMDİBİ BOZGUNA UĞRADI

10. Grup'ta ise lider Aliağa FK ligden çekilen Salihli Bld'yi 3-0 hükmen yenerek üç puan aldı. Deplasmanda Çeşme Bld, Sultangazispor ile golsüz berabere kalırken, Alaçatıspor ise evinde Ortaköyspor'u 2-0'la geçmeyi bildi. Özçamdibispor ise büyük bir bozguna uğrayarak deplasmanda Bağcılarspor'a 10-0 boyun eğdi.

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