Flaş Yalçın iddiası

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçındaki ilk ciddi sınavında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olurken, teknik heyet değişikliği düşünülmeye başlandı. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı gündem olurken, yerine düşünülen ismin Sergen Yalçın olduğu iddia edildi. Kuntz, yenilginin ardından tribünler tarafından istifaya davet edilirken TFF yönetiminin de Alman çalıştırıcı ile çok geçmeden vedalaşmayı düşündüğü öne sürüldü.Kurmayların aklındaki ismin ise son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın olduğu belirtildi. Fatih Terim'in de adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında. Karşılaşma sonrasında da sosyal medyadaki futbolseverler, boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ay-Yıldızlıların başına geçmesi yönünde paylaşım yaptı. Stefan Kuntz'un kritik maçlardan sürekli olumsuz sonuçlar almasından rahatsız olan futbolseverler, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da görev yapması gerektiğini ifade etti. Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin, bir süre önce "Ekip olarak milli takımın başına mı geçiyorsunuz" sorusuna, "Şimdilik buna cevap vermeyeyim" şeklinde yanıt vermişti.Oynanan oyun ve kadro tercihiyle eleştirilen Stefan Kuntz'un A Milli Takım ile ortaya koyduğu performans sınıfta kaldı. Yaklaşık bir buçuk yıldır A Milli Takım Teknik Direktörü olarak çalışan Stefan Kuntz, bu süre içinde 16 maça çıkarken söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İstatistiksel olarak notu 'geçer' gözükse de Avrupa'nın güçlü ekipleri karşısında aldığı neticelerle futbol kamuoyunun eleştirilerine hedef oldu. Norveç ve Lüksemburg ile berabere kalan Kuntz, Portekiz'e kaybederek Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hayalleri suya düşürmüştü. Milliler Kuntz ile Fareo Adaları da yenilmişti.