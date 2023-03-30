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Manisa Futbol’a Rize’de soğuk duş

Spor Toto Birinci Lig’de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK, deplasmanda rakiplerinden Rizespor’a mağlup olarak yara aldı.

30.3.2023

Gazete

Manisa Futbol’a Rize’de soğuk duş
Spor Toto 1. Lig'de Play- Off savaşı veren Manisa FK, direkt rakiplerinden olan Çaykur Rizespor'a yenilerek yara aldı: 4-2. 9. dakikada konuk ekibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Mithat'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 73'te Benhur Keser'in pasında topla buluşan Bolasi'nin şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 76'da Manisa FK'nin geliştirdiği atakta Burak Altıparmak'ın şutuyla top Çaykur Rizesporlu defans oyuncusuna çarparak ağlara gitti: 2-1. 88'de Çaykur Rizespor'un kontratağında topla ilerleyen John Mary'nin pasında Ogün Özçiçek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. 90'da süratle rakip ceza sahasına giren Adem Büyük topu ağlara gönderdi: 3-2. 90+8'de Olawoyin'in pasıyla topla buluşan John Mary'nin vuruşuyla maçın skoru belli oldu: 4-2.



SON DAKİKALARDA TANSİYON YÜKSELDİ
Müsabakanın 64. dakikasında Ç.Rize'li Olawoyin ile Manisa FK'lı Serkan arasındaki ikili mücadele sonrasında oyuncular arasında tansiyon yükseldi. Rize yedek kulübesi önünde yaşanan gerginlikte yumruklar havada uçuştu. Tartışma sonrasında hakem Oğuzhan Aksu, Serkan ve Bahadır'a sarı kart gösterdi.

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