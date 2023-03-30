Messi 100’ler Kulübü’nde

Son Dünya Şampiyonu Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, milli takımının Curaçao ile oynadığı dostluk maçında "hat-trick" yaparak adını "100'ler Kulübü"ne yazdırdı. Santiago del Estero kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, konuk ettiği Karayip ülkesi Curaçao'yu 7-0 mağlup etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Arjantin'in gollerini, 20'nci, 33. ve 37. dakikalarda Messi, 23. dakikada Nicolas Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Angel Di Maria ve 87. dakikada Gonzalo Montiel kaydetti. Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo (122) ve İranlı Ali Daei'nin (109) ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumuna girdi.

ADINI YİNE TARİHE YAZDIRDI

Milli formayla 100 gol barajını geçerek Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk oyuncu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin'in Panama'yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89. dakikasında fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golüne de imza atmıştı.

Tarihe geçtiler

Tecrübeli teknik direktörler Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger, İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne (Premier Lig Hall of Fame) dahil edildi. Ferguson ve Wenger bu başarıya ulaşan ilk teknik direktörler oldu. Manchester United'da 1986-2013 yıllarında çalışan 81 yaşındaki Ferguson, 13 lig şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'in en fazla şampiyonluk elde eden teknik direktörü unvanını elinde bulunduran İskoç çalıştırıcı, 11 kez yılın teknik direktörü seçildiği Premier Lig'de 810 maçta 528 galibiyet elde etti. Wenger ise 1996-2018 yıllarında görev yaptığı Arsenal'ı 3 kez şampiyonluğa taşıdı.