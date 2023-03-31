Aydınlı Burcu tarih yazdı

Aydınlı Milli halterci Burcu İldem Gerçekden, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda iki gümüş ile bir bronz madalya kazanma başarısını gösterdi. Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 71 kiloda mücadele eden Burcu İldem, silkmede 113 ve toplamda 201 kiloluk dereceleriyle 2 gümüş madalyaya sahip oldu. Milli sporcu, koparmada ise 88 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı. Türk sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuların şampiyonada kazandığı madalyaların çok değerli olduğunu belirtti.

KEREM DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Erkekler 89 kiloda milli sporcu Kerem Kurnaz 2 altın, bir gümüş madalya kazanarak Dünya şampiyonu oldu. Arnavutluk'un Durres şehrinde organize edilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 89 kiloda Ay-yıldızlı bayrağı temsil eden milli sporcu Kerem Kurnaz, silkmede 183 kilo ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyayı boynuna taktı. Kerem koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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