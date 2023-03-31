Köyceğiz Akademi ikincilikle yetindi

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü'nün voleybol erkek takımı, Türkiye Voleybol Federasyonunca Muğla'da düzenlenen Bölgesel Voleybol Ligi'nde ikinci oldu. Grubunda Yerkesikspor, Muğla Yurdum Gençlikspor, Ortaca Gençlikspor ve Milas Belediyespor voleybol takımlarıyla mücadele eeden Köyceğiz Akademi Spor Kulübü, zorlu rakipleri karşısında büyük mücadeleler vererek ligi ikinci tamamladı. Kulüp başkanı Bilge Kınalı, "Erkek takımımız voleybol Bölgesel Erkek Ligi'nde 2. oldu. İlçemizi bir kez daha başarılı bir şekilde temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Takım antrenörümüz Tayfun Erkenci'ye, takım kurucumuz, kaptanımız kulübün yardımcı antrenörü Metin Ertem'e oyuncularımıza, oyuncularımızın ailelerine teşekkür ediyoruz" dedi.



ÖMER KUNDAKÇI

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