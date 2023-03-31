Samsunspor adım adım şampiyonluğa

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, ligde 19 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 14 galibiyet ve 5 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ligdeki son yenilgisini ligin 8. haftasında 15 Ekim 2022'de Altınordu deplasmanında 2-1'lik skorla alan Samsun ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 22 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Samsunspor , söz konusu dönemde 51 puan toplayarak maç başı 2,3 puan ortalamasına ulaştı. en yakıp rakipleri Eyüpspor'a 7 puan fark attıklarını hatırlatan Eroğlu, "19 maçlık yenilmezlik serisi ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olduk. Artık saat şampiyonluk zamanını göstermeye başladı. Göreve geldiğim gün söylediğimin tekrar altını çiziyorum, bu kupa Samsun kentinin olacak!" ifadelerini kullandı.

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