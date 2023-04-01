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Haberler Spor Avrupa futbolunda derbi haftası

Avrupa futbolunda derbi haftası

1.4.2023

Gazete

Avrupa futbolunda derbi haftası
Avrupa futbolu 1 ve 2 Nisan tarihlerinde birçok önemli maça sahne olacak. İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacak. Liderlik mücadelesi veren City, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp Arsenal ile farkı 5'e indirmek istiyor. Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Bugün 19.30'da Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi lider Dortmund 53, takipçisi B.Münih ise 52 puanda. İtalya'da şampiyonluk için gün sayan Napoli evinde son şampiyon Milan'ı ağırlarken, Fransa'da ise lider Paris Saint Germain ezeli rakibi Olympik Lyon'u konuk edecek.
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