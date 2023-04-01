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Haberler Spor Ayvalık’ın rakibi Karaman FK

Ayvalık’ın rakibi Karaman FK

1.4.2023

Gazete

Ayvalık’ın rakibi Karaman FK
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü, bugün evinde Karaman FK'yı ağırlayacak. Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmayı Veli Karakaya yönetecek. 35 puanla 6. sırada konumlanan ve Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen Balıkesir ekibi, zirveye oynayan rakibi karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Son 8 maçını kazanamayan Balıkesir temsilcisi, galip gelerek şanssızlığını kırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ, tüm taraftarlara çağrıda bulunarak Hüsnü Uğural Stadı'nın tribünlerini doldurmalarını istedi. Sahasında bu sezon tek yenilgi alan Ayvalıkgücü, 8 haftadır namağlup unvanını korurken son üç maçını ise beraberlikle noktalamıştı.
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