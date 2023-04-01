Birinci Lig’de gol rekoru kırıldı

SPOR Toto 1. Lig'de bu hafta içi oynanan 29. haftada futbolseverler bol gollü maçlar izledi. Oynanan 9 karşılaşmada takımlar toplam 40 gol sevinci yaşarken, bu sezonun en gollü haftası olarak tarihe geçti. Salı günü oynanan Altınordu evinde Denizlispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken, Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 ile geçti. Pendik Stadı'nda oynanan Erzurumspor FK-Altay mücadelesi de diğer maçları aratmadı. İzmir ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Çaykur Rizespor ise Manisa FK'yı evinde 4-2'lik sonuçla devirerek, lider ile 8 puan farkını korudu. Haftanın en az gollü müsabakasında ise Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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