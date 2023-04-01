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Haberler Spor Birinci Lig’de gol rekoru kırıldı

Birinci Lig’de gol rekoru kırıldı

1.4.2023

Gazete

Birinci Lig’de gol rekoru kırıldı
SPOR Toto 1. Lig'de bu hafta içi oynanan 29. haftada futbolseverler bol gollü maçlar izledi. Oynanan 9 karşılaşmada takımlar toplam 40 gol sevinci yaşarken, bu sezonun en gollü haftası olarak tarihe geçti. Salı günü oynanan Altınordu evinde Denizlispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken, Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 ile geçti. Pendik Stadı'nda oynanan Erzurumspor FK-Altay mücadelesi de diğer maçları aratmadı. İzmir ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Çaykur Rizespor ise Manisa FK'yı evinde 4-2'lik sonuçla devirerek, lider ile 8 puan farkını korudu. Haftanın en az gollü müsabakasında ise Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
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