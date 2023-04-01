  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum’da herkes golcü

Bodrum’da herkes golcü

Bandırma engelini farklı zaferle aşan Ege ekibinde şimdiye kadar, savunmadan hücuma kadar 13 farklı oyuncu gol attı

1.4.2023

Gazete

Bodrum’da herkes golcü

SPOR Toto 1. Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, golcü kimliği ile öne çıkıyor. Hafta içi mesaisinde Bandırmaspor'u 4-0'lık skorla geçerek, 4 hafta sonra galibiyet alan yeşil-beyazlılarda savunmadan hücum hattına kadar herkes gol atmayı başardı. Bu sezon kaydettiği 43 golle, lider Samsun (53), Sakarya (47), Rize ve Keçiörengücü (45)'nün ardından en golcü 5. ekip olan Bodrum'da şu ana kadar 13 farklı oyuncu fileleri havalandırmayı başardı. Ege ekibinde tecrübeli golcü Kenan Özer 10 golle takımın skor yükünü omuzlarken, Samet 8, Celal Dumanlı 5, ara transferde takıma katılan Gökdeniz ise tam 4 kez golle buluştu.

DEFANSTAN TOPLAM 4 GOL
SAVUNMA oyuncuları Süleyman Özdamar ve Üzeyir'in yanı sıra takımdan ayrılan forvet Adis 2'şer kez ağları sarstı. Imeri, Caner, Aminu, Cenk, Erdem ve Koray ise birer kez gol atma başarısını gösterdi. Bu arada Bodrum, Bandırma maçıyla bu sezon ilk kez rakip filelere 4 gol birden gönderdi.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA