Bodrum’da herkes golcü

SPOR Toto 1. Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, golcü kimliği ile öne çıkıyor. Hafta içi mesaisinde Bandırmaspor'u 4-0'lık skorla geçerek, 4 hafta sonra galibiyet alan yeşil-beyazlılarda savunmadan hücum hattına kadar herkes gol atmayı başardı. Bu sezon kaydettiği 43 golle, lider Samsun (53), Sakarya (47), Rize ve Keçiörengücü (45)'nün ardından en golcü 5. ekip olan Bodrum'da şu ana kadar 13 farklı oyuncu fileleri havalandırmayı başardı. Ege ekibinde tecrübeli golcü Kenan Özer 10 golle takımın skor yükünü omuzlarken, Samet 8, Celal Dumanlı 5, ara transferde takıma katılan Gökdeniz ise tam 4 kez golle buluştu.

DEFANSTAN TOPLAM 4 GOL

SAVUNMA oyuncuları Süleyman Özdamar ve Üzeyir'in yanı sıra takımdan ayrılan forvet Adis 2'şer kez ağları sarstı. Imeri, Caner, Aminu, Cenk, Erdem ve Koray ise birer kez gol atma başarısını gösterdi. Bu arada Bodrum, Bandırma maçıyla bu sezon ilk kez rakip filelere 4 gol birden gönderdi.

BERKE ÖZBAY