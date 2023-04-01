Fethiyespor’da hedef galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor yeniden çıkış arıyor. Oynadığı son maçta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 5-3 yenilen lacivert-beyazlılarda tüm planlar yarın Serik Belediyespor karşısında 3 puan hasretini sonlandırmak üzerine yapılıyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın,Fethiye Şehir Stadı'na tüm taraftarları beklediklerini söylerken, "Kırşehir dönüşü uçağımız rötar yaptı ve Fethiye'ye gecikmeli geldik. Geceyi İstanbul'da geçirdik. Serik maçı hazırlıklarına hemen başladık. 3 haftadır kaybediyoruz ancak moralimizi bozmayacağız. Öncelikle Serik Belediyespor'u yenmek için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Kart cezalısı oyuncularımız Rıdvan ve Selçuk bu hafta takımda yer alacak. Ayrıca sakat oyuncularımız da iyileşiyor. Bu haftadan itibaren galibiyet serisine yeniden başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN CANKUŞ

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